Жительница Башкирии зарезала мужа и бросила тело в погреб

фото: СК РБ

В Миякинском районе Башкирии местная жительница зарезала супруга и спрятала его тело в погребе их общего дома. О преступлении сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Труп 59-летнего мужчины обнаружили ранним утром 25 августа. В области груди у него была резаная рана. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Сотрудники установили, что днем ранее у погибшего после совместного распития алкоголя возник конфликт с 53-летней женой – именно она и нанесла ему смертельное ранение.

Женщину доставили в отдел полиции, где она дала признательные показания. Сейчас она находится под стражей Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство».

Как пояснили в СК, факт преступление был вскрыт благодаря сыну обвиняемой. Он вызвал полицию после того, как мать ему сама обо всем рассказала.