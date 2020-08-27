«Уфаводоканал» стал собственностью Башкирии

фото: "Уфаводоканал"
Предприятие «Уфаводоканал», отвечающее за холодное водоснабжение и водоотведение в башкирской столице, стало собственностью республики. Об этом сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц.
Как пишет издание, администрация Уфы перестала быть учредителем ресурсоснабжающей организации 21 августа. В этот день предприятие сначала было передано министерству земельных и имущественных отношений, а затем – МинЖКХ Башкирии.
«Уфаводоканал» стал государственным унитарным предприятием. Уставной капитал остался тем же – 1,5 млрд рублей. Артем Чакиров, занявший пост гендиректора предприятия в феврале текущего года, остался в должности.