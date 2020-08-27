Некоторые школьники в Башкирии начнут получать стипендии главы республики

Чтобы стать претендентом на стипендию, школьники должны пройти отбор Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

В Башкирии с грядущего учебного года учреждена стипендия главы республики «для особо одаренных учащихся, добившихся лучших результатов в учебе творческой деятельности и спорте». Соответствующий указ с подписью Радия Хабирова появился на портале правовой информации.

Ежемесячные стипендии в размере 3 тысяч рублей получат 100 школьников. Для отбора претендентов на денежное пособие специальная комиссия проведет открытый конкурс. Он пройдет в два этапа – на муниципальном и республиканском уровнях. Учащихся будут отбирать по высокой успеваемости, положительной характеристике и победам в олимпиадах.

В зависимости от тех или иных достижений школьникам будут начисляться баллы: например, за «пятерки» по всем предметам – два балла, а за участие в международной олимпиаде – пять. Конкурсный отбор пройдут те, кто наберет как минимум 12 баллов.