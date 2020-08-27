«Надо исполнять, а не саботировать»: вице-премьер Башкирии раскритиковал Госкомторговли

фото: facebook.com // Андрей Назаров

Первый вице-премьер Башкирии Андрей Назаров раскритиковал Госкомитет республики по торговле и защите прав потребителей и обвинил ведомство в попытке саботажа решений властей. На своих страницах в соцсетях чиновник рассказал, как столкнулся с бюрократией на заседании в правительстве, где обсуждалась проблема развития придорожного сервиса.

– …вдруг слышу, как в докладе Госкомторговли - в части, посвящённой планам на ближайшие четыре года, - объявляется о намерении построить 250 объектов. Хотя недавно на совещании мы договорились увеличить число этих объектов, вдвое [до как минимум двух тысяч к 2024 году]. Сейчас их в республике порядка 1100, многие из них требуют ремонта и модернизации, – написал Назаров.

По словам вице-премьера, проект постановления «пришлось завернуть» и «отправить на доработку». Чиновник заявил, что «в следующий раз они этим не отделаются. Раз договорились и пообещали, то надо исполнять, а не саботировать».

– Если глава региона ставит задачу, #командахабирова должна не только выполнить ее эффективно и в срок, но и конечно, поставить перед собой более амбициозные цели, – заключил Назаров.