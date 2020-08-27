Радий Хабиров встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым

фото: vk.com // Рустам Минниханов

Глава Башкирии Радий Хабиров 27 августа поехал в Татарстан, чтобы встретиться с президентом республики Рустамом Миннихановым. Последний опубликовал на своей странице «ВКонтакте» общее фото с коллегой из соседнего региона.

«Татары и башкиры не только соседи, мы - родственники!», – подписал снимок Минниханов.

Как следует из информации на сайте правительства Татарстана, Радий Хабиров примет участие сразу в двух мероприятиях – торжественных открытиях отреставрированного «Здания Алафузовского театра» и памятника народному поэту Башкирии Мустаю Кариму.