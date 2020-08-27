Молодая женщина из Башкирии погибла в жутком ДТП в тысячах километров от дома

Молодую женщину похоронили на родине, в Раевке

В селе Раевка сегодня простились с 33-летней Гульназ Ш., которая погибла в страшном ДТП. Трагедия произошла еще вечером 23 августа, в тысячах километров от Башкирии. Гульназ находилась в Новом Уренгое, и в вот вечер каталась на квадроцикле в поле под городом, но не справилась с управлением, и многотонный снегоболотоход придавил сверху молодую женщину. Очевидцы вызвали спасателей и скорую помощь, но Гульназ скончалась от полученных травм до приезда медиков.

- По предварительной информации, водитель снегоболотохода, не имея права управления на данное транспортное средство, двигаясь по грунтовой дороге в лесотундре, не выбрала безопасную скорость для движения, в результате чего, не справившись с рулевым управлением, допустила опрокидывание снегоболотохода. В результате аварии женщина скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - отметили в ГИБДД Нового Уренгоя.

Родственники организовали транспортировку тела на родину: сегодня с Гульназ простились в ее родном селе Раевка. Известно, что у молодой женщины остался несовершеннолетний сын, который сильно переживает смерть матери и до сих пор не может поверить в случившееся.

- Как жаль, такая красивая девушка. Несправедливо! Мои искренние соболезнования, - скорбит подруга погибшей Виктория Л.

- Царство небесное тебе, сестренка, мы все не можем смириться с твоей утратой. Любим, помним, скорбим, - горюет сестра Гульназ Алина Ш.