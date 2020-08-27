33 носителя коронавируса выявлено в Башкирии за сутки

72 человека с коронавирусом лежат в больницах Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Башкирии по состоянию 12:00 27 августа зарегистрировано 7667 случаев коронавируса. Прирост за сутки составил 33 инфицированных. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы республики.

С учета по выздоровлению за минувшие сутки было снято еще 39 человек (с начала пандемии - 6859). На лечении остаются 780 человек, 72 из них лежат в больницах, 708 переносят болезнь в легкой форме, находясь на амбулаторном лечении.

Новых смертельных случаев от COVID-19 не зафиксировано. Этот показатель сохраняется на отметке в 28 жертв.