В центре Уфы хотят снести частные дома и построить на их месте многоэтажки

Многоэтажками хотят застроить два квартала

В Ленинском районе Уфы два квартала планируют застроить многоэтажными жилыми комплексами. Проекты планировки и межевания будут вынесены на общественные обсуждения. Они пройдут с 28 августа по 16 октября.

Один из кварталов, который могут отдать под застройку, ограничен улицами Красина, Зенцова, Гафури и Чернышевского. Если проект одобрят, там сохранят и реконструируют объекты культурного наследия, но снесут трехэтажное здание 1917 года постройки. Оно располагается по адресу Гафури, 74. Также при строительстве планируют избавиться от металлических гаражей.

На освободившейся территории разместят многоэтажный жилой комплекс с «предприятиями обслуживания» и подземными парковками. Квартал будет состоять из трех жилых домов от 19 до 28 этажей с общей площаью 37 тысяч квадратных метров. Проект также предусматривает размещение медицинского центра для пожилых людей и расширение уже существующего детского сада – с 64 до 180 мест.

Второй проект связан с кварталом между улицами Султанова, Красина, Гафури и Чернышевского. Здесь снесут 1- и 2-этажные жилые дома, находящуюся в аварийном состоянии автостоянку и металлические гаражи. На их месте хотят сделать еще один многоэтажный комплекс – из девяти жилых домов от 18 до 28 этажей общей площадью 101 тысяча квадратных метров. На первых этажах ЖК будет работать детский сад, магазины, кафе, офисы, тренажерный зал.