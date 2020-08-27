Более 3,5 тысячи мошенничеств в Башкирии совершено дистанционным путем

Большая часть мошенничеств совершено дистанционным путем - через мобильную связь или интернет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По итогам семи месяцев 2020 года более 3,5 тысячи мошенничеств в Башкирии было совершено дистанционным путем. Об этом на пресс-конференции сообщил замминистра МВД республики.

Всего на территории региона было зафиксировано более 4300 случаев мошенничеств общеуголовной направленности. По окончании расследования в суд направлено свыше 700 уголовных дел. За текущий год число этой категории преступлений выросло на 33%. Более 1,5 тысячи мошенничеств совершено с помощью мобильной связи, еще 2 тысячи – с использованием интернета.

Около 70% мошенничеств в 2020 году произошли в случаях, когда злоумышленник представлялся сотрудником банка или размещал объявление о продаже того или иного товара в интернете.

– В течение 2020 года наблюдается увеличение более, чем в 2 раза количества мошенничеств с использованием поддельных сайтов различных почтовых сервисов, – передали в пресс-службе МВД. – По фактам хищения денежных средств со счетов банковских карт за 7 месяцев этого года в республике зарегистрировано более 2700 краж указанного вида.