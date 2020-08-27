Журналист Алексей Пивоваров выпустил фильм о Куштау

кадр документального фильма

Журналист Алексей Пивоваров на своем ютуб-канале «Редакция» выпустил фильм о событиях на Куштау. Он назвал документалку «Безлидерный протест: как люди отстояли гору Куштау». На данный момент ролик на канале с почти 1,5 миллиона подписчиков собрал 280 тысяч просмотров.

– Когда про это [промышленную разработку шихана] стало известно, десятки местных активистов стали стекаться к горе, перекрывать к ней подъезды и протестовать против планов по разработкам на Куштау. Когда проблему попытались решить силой, в поддержку этих людей выступили тысячи людей, – написано в описании к видео.

В фильме Пивоваров разбирается в причинах конфликта, беседует с защитниками Куштау и сотрудниками «Башкирской содовой компании». Журналист также взял небольшое интервью у главы республики Радия Хабирова. Руководитель региона признается, что ошибся, решив отдать шихан в разработку БСК.

Напомним, ранее документальный фильм о Куштау опубликовала телеведущая Ксения Собчак.