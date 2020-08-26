В конце недели в Башкирии ожидается +28 градусов

Во второй половине недели столбики термометра покажут все +28 градусов.

После суровых холодов август сжалился над жителями Башкирии – в регион вернулось тепло.

Во второй половине недели столбики термометра покажут все +28 градусов.

По данным сервиса Gismeteo.ru, в четверг в республике ожидается солнечная погода, местами – облачно. Воздух прогреется до +28 градусов, осадков не ожидается. Такой характер погоды сохранится и в пятницу.

В субботу также ожидается +28 градусов, но солнце не выглянет, будет облачно. В предпоследний день лета 30 августа столбики термометра покажут +26 градусов.