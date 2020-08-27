На севере Уфы водитель иномарки не пропустил скорую и протаранил ее

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26 августе в уфимской Черниковке произошло ДТП с участием скорой медицинской помощи. Как сообщили в отделе ГИБДД по Уфе, около 18:30 часов на пересечении улиц Невского и Первомайская столкнулись скорая «Газель», которым управлял 37-летний водитель и «Geely MK Cross», за рулем которого находился 32-летний уфимец.

Медики везли годовалого ребенка в 17-ую больницу. Скорая ехала с включенными проблесковыми маячками, а водитель иномарки ее не пропустил.

В аварии пострадал малыш из скорой, его доставили в больницу.

Дорожные полицейские убедительно просят уступать дорогу спецтранспорту с включенными проблесковыми маячками.