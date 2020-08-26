В Башкирии опрокинулась «Лада Гранта», погибла женщина

Как сообщили в ГИБДД, на 15 км автодороги Кармаскалы-Старобобичево опрокинулась «Лада Гранта».

Смертельная авария произошла сегодня днем 26 августа в Кармаскалинском районе Башкирии.

Как сообщили в ГИБДД, на 15 км автодороги Кармаскалы-Старобобичево опрокинулась «Лада Гранта».

По предварительным данным, 40-летний уфимец, управляя автомобилем, не справился с рулевым управлением и допустил съезд с дороги в левый кювет. В результате аварии водитель пострадал, а его 72-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

- Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения ДТП, - отметили в ГИБДД.