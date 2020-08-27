В Башкирии неизвестный обокрал и поджег мечеть

Кража вскрылась во время тушения пожара

В Абзелиловском районе Башкирии неизвестный обокрал и поджег мечеть. Инцидент случился поздней ночью 24 августа, передал собственный источник «КП-Уфа».

О том, что в храме произошел не только пожар, но еще и кража, правоохранителям сообщил глава сельсовета. По его словам, в ходе тушения спасатели обнаружили вскрытый сейф для пожертвований.

Следственно-оперативная группа выяснила, что за несколько часов до возгорания в мечети было разбито окно – через него внутрь проник злоумышленник. Он нашел ящик с деньгами и вскрыл его. Добычей воришки оказались всего 10 тысяч рублей. Затем, чтобы замести следы преступления, он поджег здание и скрылся. Постройка уцелела, но сильно пострадала – огонь повредил натяжной потолок, электропроводку, полы и входную дверь.