В Башкирии 12-летний мальчик сорвался со скалы

фото: ГК РБ по ЧС

В Нуримановском районе Башкирии со скалы сорвался 12-летний мальчик. Инцидент произошел 25 августа рядом с селом Павловка, сообщает Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям.

Ребенок упал с так называемой Красной скалы. Высота падения составила порядка трех метров. Мальчик получил травмы различной степени тяжести.

На помощь пострадавшему была направлена аварийно-спасательная служба. Они поместили ребенка на носилки и передали его бригаде медиков.

В Госкомитете обратились к родителям с просьбой «сделать все возможное, чтобы оградить детей от несчастных случаев».