Башкирия нарастила экспорт благодаря сельхозпродукции и химпрому

Основные партнеры Башкирии по экспорту: Китай, Казахстан, Финляндия, Индия и Белоруссия Фото: Олег УКЛАДОВ

Башкирия за первое полугодие 2020 года экспортировала несырьевую неэнергетическую продукцию (сельскохозяйственные товары и химикаты) на 912,8 млн долларов США, это 60% от общего объема экспорта республики. Данные со ссылкой на «Российский экспортный центр» привел Госкомитет республики по внешнеэкономическим связям.

В ведомстве отметили, что основной прирост в объемах экспорта показали подсолнечное масло, сахар и ячмень. Также выросли поставки химической промышленности: поливинилхлорида, фенолов и полированного стекла.

– За январь-июнь 2020 года товарная продукция региона расширилась поставками бутилена и его изомеров, кумола, рапса, распределителей, катушек зажигания, а также автобетономешалок, – отметили в Госкомитете.

Основные партнеры Башкирии по экспорту: Китай, Казахстан, Финляндия, Индия и Белоруссия. Эксперты отмечают рост поставок в Узбекистан, Латвию, Туркмению, Мексику и Бельгию. Несырьевой неэнергетической продукцией региона также заинтересовались Гондурас, Уругвай, Эквадор, Шри-Ланка и Мьянма.