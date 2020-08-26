В Уфе будут судить адвоката, который обещал подзащитному подкупить сотрудника прокуратуры

Адвоката будут судить за покушение на мошенничество в крупном размере

В Уфе за покушение на мошенничество в особо крупном размере будут судить адвоката, который пообещал подзащитному за 1,2 млн рублей подкупить сотрудника районной прокуратуры. Об этом сообщили в Следственном комитете республики.

– В декабре 2019 года адвокат предложил своему подзащитному, в отношении которого расследовалось уголовное дело по факту мошенничества в одном из районных отделов полиции г. Уфы, за незаконное денежное вознаграждение в размере 1,2 млн рублей, якобы для передачи сотрудникам районной прокуратуры, обеспечить прекращение в отношении него уголовного преследования, – пояснили в СК.

На самом деле адвокат не имел никакой возможности гарантировать прекращение уголовного дела. Деньги он планировал оставить себе. Заподозривший обман подзащитный обратился с заявлением в ФСБ. Сотрудники силового ведомства задержали юриста при передаче денег. Во время следствия обвиняемый признал вину в преступлении. СК утвердил обвинительное заключение. Вскоре уголовное дело рассмотрит суд.