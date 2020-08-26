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В Башкирию завезли почти 100 килограмм опасного мяса из Южной Америки

Продукцию сжигали на протяжении нескольких часов
Владислав КазанцевВладиславКазанцев
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Мясо жгли до образования золы

Мясо жгли до образования золы

Сотрудники Россельхознадзора и Управление ветеринарии Башкирии 14 августа уничтожили мясо колумбийского производства. Партия бескостной говядины общим весом в 92,8 килограмма поступила на уфимское предприятие «Мясоптторг». Продукцию привезли из территории южноамериканской страны, неблагополучной по ящуру - острому вирусному заболеванию, жертвами которого чаще всего становится крупный рогатый скот, козы и свиньи.

- Запрещенная к ввозу на территорию России продукция уничтожена путем сжигания в течение восьми часов, до образования золы. На месте хранения мяса проведена дезинфекция специальным раствором, – передали в надзорном ведомстве.

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