В Башкирию завезли почти 100 килограмм опасного мяса из Южной Америки

Мясо жгли до образования золы

Сотрудники Россельхознадзора и Управление ветеринарии Башкирии 14 августа уничтожили мясо колумбийского производства. Партия бескостной говядины общим весом в 92,8 килограмма поступила на уфимское предприятие «Мясоптторг». Продукцию привезли из территории южноамериканской страны, неблагополучной по ящуру - острому вирусному заболеванию, жертвами которого чаще всего становится крупный рогатый скот, козы и свиньи.

- Запрещенная к ввозу на территорию России продукция уничтожена путем сжигания в течение восьми часов, до образования золы. На месте хранения мяса проведена дезинфекция специальным раствором, – передали в надзорном ведомстве.