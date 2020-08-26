Глава Башкирии ответил Ксении Собчак на личный вопрос

Фото: скриншот видео с YouTube-канала «Осторожно, Собчак!»

В минувшие выходные в Башкирию приезжала знаменитая телеведущая Ксения Собчак. Сегодня она выпустила на своем YouTube-канале документальный фильм, посвященный истории с Куштау. В беседе с главой республики Радием Хабировым она задала глубоко личный вопрос.

- Правда ли, что ваша мама, педагог, какое-то время жила в селе Урняк, рядом как раз с Куштау и эта гора для вас что-то значит лично?

В ответ Хабиров вспоминал, что его мама родилась в деревне Алатанай, также недалеко от шихана Куштау. В двух десятках от горы находится и деревня, где родился сам Радий Хабиров.

- Где-то в двадцати километрах от этой горы у меня и отец и мама похоронены. Да, я подтверждаю такой факт, - сказал глава Башкирии.