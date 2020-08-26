В руководстве одного из министерств Башкирии произошло кадровое назначение

На фото - Айрат Фахретдинов

На должность первого заместителя министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии назначен Айрат Фахретдинов. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Радий Хабиров.

Фахретдинов будет курировать стратегическое планирование и прогнозирование социально-экономического развития региона. Он также будет координировать инвестиционные государственные программы и заниматься вопросами организации работы министерства.

У первого замминистра высшее образование. Он окончил УГАТУ по направлению «финансы и кредит» с квалификацией магистра. Трудовую деятельность начал в 2010 году, устроившись специалистом автотехнической экспертизы в ИП, затем работал специалистом отдела продаж в организации по отбору персонала. С 2011 по 2015 году был ведущим экспертом в разных отделах Госкомитета РБ по размещению госзаказов. Там он дорос до замначальника отдела бухгалтерского учета. В 2015 году стал работать в Минэкономразвития – сначала начальником отдела развития госпрограмм, а потом – с 2017 года – заместителем министра.