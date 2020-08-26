Радий Хабиров показал «Семью года»

фото: vk.com / Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров будет рассказывать на своих страницах в соцсетях «о замечательных людях нашей республики». Он назвал рубрику «ЖЗЛ [жизнь замечательных людей]-Башкортостан». Руководитель республики начал с истории о супружеской паре из Нуримановского района – Шайдулле и Райсе Шайхлисламовых. Они прожили вместе 65 лет и воспитали троих сыновей.

«Как и все их поколение, прошли через суровое военное детство и тяжелые послевоенные годы, поднимали страну после разрухи. Всю жизнь работали - он бригадиром в колхозе, она поваром в больнице. Настоящие труженики, что подтверждает много грамот и благодарственных писем», – написал Хабиров.

Он добавил, что Шайхлисламовы победили во Всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Золотая семья». Глава республики поздравил супругов и пожелал им «мира и здоровья».