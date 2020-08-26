Доходы бюджета Башкирии снизились, а расходы выросли

Минфин отчитался о доходах и расходах бюджета Башкирии

Доходы башкирского бюджета по итогам января-июля 2020 года снизились на 1,3%, а расходы выросли на 16,8%. Данные представило министерство финансов республики.

По состоянию на 1 августа доходы бюджета Башкирии составили 133,8 млрд рублей, из них налоговые и неналоговые поступления сложились в размере 87,5 млрд рублей (-22,3%, или 25 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). При этом в два раза увеличились поступления из федерального центра – республика получила 46,2 млрд рублей (на 23,4 млрд рублей или в два раза больше, чем за семь месяцев 2019 года).

Основные источники дохода казны Башкирии:

– налог на доходы физических лиц – 30,6 млрд рублей (снижение на 0,1% или на 18,7 млн рублей);

– налог на прибыль организаций – 21,2 млрд рублей (снижение в 1,6 раза или на 12,3 млрд рублей); – акцизы – 12,2 млрд рублей (снижение 7,9% или на 1 млрд рублей)

– налоги на имущество – 9,1 млрд рублей (снижение на 20,9% или на 2,4 млрд рублей);

– налоги на совокупный доход – 5,49 млрд рублей (снижение на 14,9% или на 962 млн рублей).

Больше всего упали доходы от использования госимущества (4,5 млрд рублей) – в 2,8 раза или на 8 млрд рублей.

Расходы бюджета Башкирии увеличились на 16,8% – до 149,8 млрд рублей. Больше всего – почти 80% – было потрачено на социальную составляющую: субсидии, пособия, пенсии и другие выплаты.