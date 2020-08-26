Стало известно, где и с кем нашли 16-летнюю девочку из Башкирии, пропавшую в Крыму

«КП – Уфа» удалось узнать, где была почти пять суток несовершеннолетняя, пока на полуострове велся усиленный поиск, а бабушка не находила себе места.

Ночью 25 августа в Крыму прекратили поиски 16-летней уфимки, которая пропала в городе Саки. Об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт».

«КП – Уфа» удалось узнать, где была почти пять суток несовершеннолетняя, пока на полуострове велся усиленный поиск, а бабушка не находила себе места.

- Ее нашли волонтеры в Ялте. Была с парнем. Похоже, любовь закрутила, - сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией.

В следственном комитете по Крыму сообщили, что девушку заметили бдительные волонтеры во время патрулирования, после чего ее доставили в следственное подразделение для выяснения всех обстоятельств.

Напомним, что девочка пропала 21 августа из базы отдыха «Прибой». Она приехала в Крым на отдых с бабушкой и в тот день просто ушла, сказав, что в магазин. Уже на следующий день развернули усиленные поиски – возбудили уголовное дело по статье убийство, подключили волонтеров, технику в виде дрона. Благо поиски закончились благополучно.