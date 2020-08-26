Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Житель Башкирии пытался угнать машину на глазах у хозяйки и росгвардейцев, чтобы съездить за картошкой

Проехать ему удалось всего несколько метров
Владислав КазанцевВладиславКазанцев
КомментироватьОставить комментарий
Тот самый экипаж Росгвардии, задержавший неудачливого угонщика

Тот самый экипаж Росгвардии, задержавший неудачливого угонщика

Курьезный случай неудавшегося угона произошел в башкирском городе Октябрьском. Мужчина пытался умыкнуть чужую машину на глазах ее хозяйки и росгвардейцев, чтобы съездить за картошкой. Подробности инцидента рассказали в силовом ведомстве.

Утром 24 августа во время патрулирования сотрудникам поступил сигнал тревоги из охраняемого офиса. Когда экипаж подъехал на место происшествия, к нему обратилась взволнованная женщина. Она сообщила росгвардейцам, что на парковке неизвестный залез в ее автомобиль и пытается его угнать.

– Злоумышленник, заметив приближающихся стражей порядка, заблокировал двери автомобиля Hyundai IX -35 изнутри и попытался скрыться. Однако проехать на иномарке правонарушителю удалось лишь несколько метров, – передали в Росгвардии.

Сотрудники перегородили выезд и задержали угонщика. Он пояснил правоохранителям, что машину решил взять на время, чтобы перевести из гаража мешки с картошкой. 49-летнего мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.