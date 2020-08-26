Житель Башкирии пытался угнать машину на глазах у хозяйки и росгвардейцев, чтобы съездить за картошкой

Тот самый экипаж Росгвардии, задержавший неудачливого угонщика

Курьезный случай неудавшегося угона произошел в башкирском городе Октябрьском. Мужчина пытался умыкнуть чужую машину на глазах ее хозяйки и росгвардейцев, чтобы съездить за картошкой. Подробности инцидента рассказали в силовом ведомстве.

Утром 24 августа во время патрулирования сотрудникам поступил сигнал тревоги из охраняемого офиса. Когда экипаж подъехал на место происшествия, к нему обратилась взволнованная женщина. Она сообщила росгвардейцам, что на парковке неизвестный залез в ее автомобиль и пытается его угнать.

– Злоумышленник, заметив приближающихся стражей порядка, заблокировал двери автомобиля Hyundai IX -35 изнутри и попытался скрыться. Однако проехать на иномарке правонарушителю удалось лишь несколько метров, – передали в Росгвардии.

Сотрудники перегородили выезд и задержали угонщика. Он пояснил правоохранителям, что машину решил взять на время, чтобы перевести из гаража мешки с картошкой. 49-летнего мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.