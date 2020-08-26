Депутаты парламента Башкирии будут принимать новые законы в онлайн-режиме

Депутаты решили работать удаленно, чтобы избежать угрозы коронавируса

Депутаты башкирского парламента из-за угрозы коронавируса проведут осеннюю сессию в дистанционном формате. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа.

– Ситуация с распространением коронавируса остается напряженной, – отметил спикер Константин Толкачев. – Не обошла инфекция и Госсобрание, вирусом переболели некоторые наши коллеги. С приходом осенне-зимнего периода добавятся еще и сезонные ОРВИ и грипп. В таких условиях возвращаться к обычным форматам работы рискованно.

Председатель добавил, что в онлайн-режиме пройдут как заседания парламента, так и работа профильных комитетов. По словам Толкачева, депутаты уже имеют опыт дистанционного взаимодействия, поскольку провели в таком формате прошлую сессию: «весну мы отработали эффективно, депутаты проявили высокую активность [,..] механизмы онлайн-взаимодействия были обкатаны и отлажены».