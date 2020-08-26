Экс-сотрудницу полиции из Башкирии будут судить за слив данных о покойниках ритуальному салону

Обвиняемую уволили «за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел»

В башкирском городе Стерлитамаке будут судить сотрудницу полиции. По версии следствия, она передавала ритуальному салону данные об умерших жителях и получала за это деньги. Один труп оценивался в тысячу рублей, обвиняемая за время незаконной деятельности «заработала» 170 тысяч. Ее будут судить по двум статьям – получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями.

Как рассказали в Следственном комитете, фигурантка уголовного дела была помощником оперативного дежурного отдела полиции. Когда ей поступала информация о фактах обнаружения мертвецов, она через СМС или WhatsAрр сообщала адреса местонахождения трупов директору ритуального салона «Память». После этого предприниматель перечислял ей деньги на банковскую карту.

«Уголовное дело было возбуждено по результатам оперативно-разыскной деятельности подразделения собственной безопасности МВД, – передали в СК. – Обвиняемая не признала вину в совершенных преступлениях».

По результатам служебной проверки полицейскую уволили «за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел».