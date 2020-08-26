За сутки в Башкирии подтвердилось еще 33 случая коронавирусной инфекции

В больницах с коронавирусом сейчас лежат 75 человек

В Башкирии обновилась статистика по коронавирусу. Данные представили в пресс-службе администрации главы республики.

По состоянию на 10 часов утра 26 августа инфекция подтвердилась у 7634 человек. За последние 24 часа зафиксировано 33 новых случая. С учета по выздоровлению снято 6820 жителей региона, за сутки выписались 47 человек.

Активно COVID-19 сейчас болеют 786 жителей (на 14 меньше, чем вчера), всего 75 из них лежат в больницах, 711 лечатся дома, поскольку инфекция у них протекает в легкой форме.