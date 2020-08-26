Аналитики в Башкирии назвали средние зарплаты работников бюджетной сферы

Средняя зарплата воспитателя в детсаде 30 тысяч рублей

Аналитики Башстата назвали средние зарплаты бюджетников по итогам первого полугодия 2020 года. Данные были получены из опросов 3,3 тысячи респондентов по 11 категориям занятости в социальной сфере, среди которых педагоги, преподаватели вузов и колледжей, медики, научные сотрудники и работники культуры.

Самая высокая средняя зарплата у преподавателей вузов – 72 938 рублей. В этой сфере трудятся 4 123 специалиста. Следом по уровню дохода идут врачи и медики с высшим образованием (14 266 человек) – 71 117 рублей и научные сотрудники (816 человек) – 60 425 рублей.

Остальные категории сотрудников получают от 30 тысяч до 36 тысяч рублей:

– воспитатели в детсадах (18 211 человек) – 30 393 рубля;

– школьные учителя (36 536) – 32 973 рубля;

– работники учреждений культуры (11 419) – 33 214 рублей;

– преподаватели училищ и колледжей (5 127) – 34 597 рублей;

– педагогические работники организаций дополнительного образования (5 830) – 34 974 рублей;

– младший медицинский персонал (2 079) – 36 020 рублей;

– средний медицинский персонал (37 417) – 37 817 рублей.