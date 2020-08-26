Прекращены поиски 16-летней уфимки, пропавшей во время отдыха в Крыму

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В Крыму прекращены поиски 16-летней уфимки Марии П., которая приехала на базу отдыха вместе с бабушкой и пропала без вести. В городе Саки 21 августа девушка вышла из гостевого дома в магазин и не вернулась. Накануне, 25 августа, ее нашли живой и невредимой. Об этом сообщили в местном управлении СК.

Напомним, девушку разыскивала полиция, следователи, волонтеры и добровольцы. К поискам были подключены дроны. Правоохранители прочесывали пляжную линию, туристический сектор и курортные города. Чтобы расширить радиус поисков, СК возбудил уголовное дело по статье «убийство».