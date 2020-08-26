На дорогах Уфы пройдет еще одна спецоперация

По информации городской госавтоинспекции, до 31 августа в Уфе пройдут рейды, которые направлены на предупреждение наездов на пешеходов и укрепление правопорядка на дорогах.

«Будьте взаимовежливыми и доброжелательными на дорогах! Всегда соблюдайте все правила дорожного движения! Берегите и цените жизнь! Помните, на вас смотрят несовершеннолетние участники дорожного движения», – передали в пресс-службы ГИБДД.

В ведомстве также попросили не спешить, смотреть по сторонам и не отвлекаться на гаджеты и телефоны.

Напомним, что ранее глава региональной госавтоинспекции предупреждал о профилактической операции «Номер», которая продлится в Башкирии до 6-го сентября. Во время рейдов сотрудники дорожной полиции будут обращать внимание на регистрационные номера.