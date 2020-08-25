В уфимском торговом центре произошла поножовщина: в больницу попали два человека

Полицейские объявили подозреваемого в розыск

Днем 21 августа в торговом центре уфимской Черниковки произошла поножовщина. В больницу были доставлены два человека. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа».

Как рассказал собеседник, днем 21 августа от ТЦ «Меркурий» в 13-ю больницу госпитализировали двоих человек: 25-летнего жителя Башкирии и 23-летнего гражданина Таджикистана. Молодым людям диагностировали проникающие колото-резаные ранения брюшной полости.

Полицейские объявили в розыск предполагаемого нападавшего – 30-летнего мужчину из Бурзянского района. По факту случившегося следственный отдел возбудил уголовное дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух и более лиц.