В поле обнаружено тело жителя Башкирии, находившегося под домашним арестом

Забитого до смерти мужчину обнаружили в поле

Утром 22 августа в поле в Белебеевском районе Башкирии было обнаружено тело мужчины с многочисленными травмами и раной на виске. Известно, что ранее он находился под домашним арестом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», труп лежал в 500 метрах от деревни Сиушка. Прибывшие на место правоохранители установили личность погибшего – это 45-летний житель города Белебея. Впоследствии следователям удалось задержать предполагаемого убийцу. Им оказался 28-летний мужчина, который был знаком с потерпевшим. В СК республики восстановили картину произошедшего.

«По версии следствия, 21 августа подозреваемый пришел в гости к своей знакомой, однако вместо девушки в дверях его встретил ранее ему знакомый ее сожитель. В ходе разговора между мужчинами произошел словесный конфликт на бытовой почве, в ходе которого подозреваемый нанес потерпевшему множественные телесные повреждения, после чего, поместил его в багажник автомобиля и вывез его за город, где продолжил избиение, после чего уехал», – пояснили правоохранители.

От полученных телесных повреждений мужчина скончался. В поле его обнаружил житель той самой деревни Сиушка. Следователи возбудили уголовное дело и начали разбирательство. Подозреваемого было решено оставить под стражей.