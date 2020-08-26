В Башкирии 12-летнюю школьницу дважды изнасиловали на съемных квартирах

Второй подозреваемый ранее уже привлекался к ответственности за изнасилование

В башкирском городе Салавате 12-летнюю школьницу дважды изнасиловали на съемных квартирах. Второй факт удалось установить уже в рамках возбужденного уголовного дела.

Как рассказал собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, история началась еще зимой текущего года. Тогда в дежурную часть полиции поступил рапорт инспектора по делам несовершеннолетних о том, что 26 ноября на съемной квартире 18-летний молодой человек изнасиловал пятиклассницу. Подозреваемый был доставлен в Следственный комитет, там он дал признательные показания. В отношении него правоохранители возбудили уголовное дело.

21 августа расследование получило продолжение. Следователи выяснили, что школьница в тот же ноябрь стала жертвой еще одного изнасилования – уже на другой съемной квартире. Подозреваемым на этот раз оказался 20-летний парень с богатой судебной историей. В 2017-2018 годах он привлекался к уголовной ответственности по трем статьям: кража, нарушение неприкосновенности жилища и изнасилование. На допросе новый фигурант уголовного дела дал признательные показания. Его оставили под стражей.