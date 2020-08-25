«5 месяцев изнурительной борьбы»: глава Башкирии рассказал о своих буднях

Фото со страницы Радия Хабирова Вконтакте

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях рассказал о том, как проходят его рабочие будни. Руководитель региона сообщил о своих поездках и итогах командировок, которые он совершил в последнее время.

«5 месяцев изнурительной борьбы с ковидом привели к тому, что практически все время проводил в кабинете и общался с людьми онлайн... а управлять такой большой республикой, как Башкортостан, невозможно без общения с людьми и оценки ситуации на месте...», – начал свой пост Хабров с этих слов.

Глава рассказал, что посетил сегодня, 25 августа, Кумертау и Куюргазинский район, провел промчас, совещание по парашютному спорту, посетил предприятия газовой и перерабатывающей промышленности.

«Но все же выкроил время и заехал в Кумертау во двор, где на следующий год будет комплексное благоустройство по "Башкирским дворикам", поговорил с местными активистами. А в Куюргазинском районе посмотрел, как ремонтируют по моему поручению школу в селе Бугульчан. Теперь главное, чтобы в этих красивых коридорах и классах была интересная жизнь», – заключил он.