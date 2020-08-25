«Автобусы сюда не ходят»: задержанный под Уфой пьяный водитель – о том, почему сел за руль

фото: ГИБДД по Уфе

Днем 24 августа под Уфой в деревне Елкибаево сотрудники дорожной полиции задержали пьяного водителя. Он не справился с управлением на вазовской «пятнадцатой» и вылетел в кювет. В беседе с инспекторами ГИБДД автомобилист объяснил, что сел за руль, потому что до него не ходят автобусы.

«Мне до дороги 10 километров. Нужно как-то доехать. Из-за этого я сел за руль. Автобусы сюда не ходят. Вот вы логически подумайте, как такое возможно? Как это возможно?», – вопрошает задержанный на кадрах оперативного видео.

фото: ГИБДД по Уфе

В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина в 2017 году привлекался за пьяное вождение и был лишен прав. Сотрудники проверили его на алкотестере – прибор показал 1,85 миллиграмм алкоголя на литр выдаваемого воздуха. На мужчину был составлен административный протокол.