Школьников с хроническими заболеваниями в Башкирии разрешено перевести на «дистанционку»

Для перевода ребенка на дистанционный формат обучения его родителю нужно написать заявление Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии школьникам с хроническими заболеваниями из-за угрозы коронавируса разрешено перевестись на дистанционный формат обучения. Для этого родителям необходимо написать соответствующее заявление. Об этом на брифинге Минздрава сообщила замминистра образования Инесса Косолапова.

«Если действительно ребенок из-за своего хронического заболевания находится в зоне риска [по COVID-19], то родитель может написать заявление и перевести своего ребенка на дистанционную форму обучения. Сегодня им это разрешено», – пояснила специалист.

Напомним, сегодня стало известно, что школьникам в Башкирии запретят отвечать у доски.