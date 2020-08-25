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Школьников с хроническими заболеваниями в Башкирии разрешено перевести на «дистанционку»

Для этого родителю нужно написать заявление
Владислав КазанцевВладиславКазанцев
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Для перевода ребенка на дистанционный формат обучения его родителю нужно написать заявление

Для перевода ребенка на дистанционный формат обучения его родителю нужно написать заявление

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии школьникам с хроническими заболеваниями из-за угрозы коронавируса разрешено перевестись на дистанционный формат обучения. Для этого родителям необходимо написать соответствующее заявление. Об этом на брифинге Минздрава сообщила замминистра образования Инесса Косолапова.

«Если действительно ребенок из-за своего хронического заболевания находится в зоне риска [по COVID-19], то родитель может написать заявление и перевести своего ребенка на дистанционную форму обучения. Сегодня им это разрешено», – пояснила специалист.

Напомним, сегодня стало известно, что школьникам в Башкирии запретят отвечать у доски.