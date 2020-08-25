В Башкирии для посещения детсада понадобится справка об отсутствии контакта с носителем коронавируса

Детям не придется носить маски Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Башкирии ребенку для посещения детсада нужно иметь справку об отсутствии контакта с носителем коронавируса. Об этом на брифинге Минздрава по COVID-19 сообщила замминистра образования республики Инесса Косолапова.

«Медосмотр не нужен, если ребенок не вновь пришедший. Но обязательно нужна справка от педиатра о том, что отсутствует контакт с инфицированными [коронавирусом] и о том, что ребенок здоров», – сообщила чиновница.

Она добавила, что детсады, которые возобновят полноценную работу уже 1 сентября, «активно готовятся к открытию»: персонал проводит генеральную уборку и обработку помещений. По словам Косолаповой, детей на входе будет встречать дежурный воспитатель. Родителей в учреждения не допустят. Маски обяжут носить только сотрудников – детям они не понадобятся.