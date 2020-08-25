4 человека пострадали при столкновении маршрутного автобуса и легковушки в Уфе

фото: ГИБДД РБ

Утром 25 августа на Шакшинской дороге в Уфе произошло ДТП с маршрутным автобусом. Четыре человека после аварии обратились к медикам. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

На трассе столкнулись ПАЗ и Hyundai Elantra. Автобусом управлял 30-летний житель Иглинского района, в салоне у него сидели 10 человек. За рулем легковушки находился 71-летний уфимец. По данным дорожной полиции, виновником аварии оказался водитель иномарки – при повороте на правую полосу он не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с пассажирской машиной.

фото: ГИБДД РБ

«В результате ДТП четыре пассажира автобуса обратились за медицинской помощью. Известно, что ПАЗ двигался по маршруту УМПО-Иглино-Колхозный рынок [№165]», – пояснили в башкирской Госавтоинспекции.