«К 2023 году обманутых дольщиков в республике быть не должно» – Хабиров

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Глава Башкирии Радий Хабиров на «Стройчасе» 24 августа заявил, что «к 2023 году обманутых дольщиков в республике быть не должно». Он сказал об этом после доклада председателя Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Марата Ахмадуллина.

По данным чиновника Федеральный фонд защиты прав дольщиков рассмотрел варианты решения проблем 16-ти недостроев на территории региона. Только по семи из них подписаны соглашения о завершении строительства – эти дома располагаются в селе Иглино, Ленинском и Кировском районах Уфы.

Дольщики оставшихся девяти домов получат денежное возмещение. В ближайшее время наблюдательный совет Фонда примет решение ещё по семи объектам.