Число зараженных коронавирусом в Башкирии перевалило за 7,6 тысячи

Прирост зараженных за сутки составил 34 человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии число зараженных коронавирусом с начала пандемии превысило показатель в 7,6 тысячи – 7601. За сутки инфекция подтвердилась у 34 человек. Об этом 25 августа сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19.

Прирост выздоровевших за сутки составил 28 жителей. За весь период от коронавируса вылечилось 6768 человек.

Новых летальных случаев не зафиксировано. В Башкирии ковид стал причиной смерти для 28 жителей.

Ранее на оперативном совещании в республиканской столице представитель Роспотребнадзора сообщил о 4,4 тысячи заболевших ОРВИ за минувшую неделю.