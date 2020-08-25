Ученики уфимских школ в первой четверти не будут отвечать у доски

Школьникам запретят отвечать у доски Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уфимских школах учащимся запретят отвечать у доски. Введенная в связи с угрозой распространения коронавируса мера будет действовать как минимум на время первой четверти. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщила замглавы администрации города Алина Сулейманова.

«Зону у доски», как отметила чиновница, займут учителя. Эта территория отделена от остальной части класса маркировочной лентой. Ученикам и преподавателям запрещено пересекать эту линию.

Сулейманова также рассказала и о других нововведениях в школах, принятых из-за COVID-19:

– для разобщения обучающихся будут задействованы все входы, в том числе и запасные;

– в зданиях школ разработана навигация с маршрутами передвижения учащихся;

– кабинетная система – нельзя переходить из одного класса в другой. Исключения: уроки физкультуры, химии, физики информатики и технологии;

– плавающие перемены;

– продолжительность урока – 35 минут.

Линейки по случаю Дня знаний 1 сентября посетят только ученики из 1-х, 9-х и 11-х классов. Для остальных этот день пройдет в онлайн-формате. Обучение начнется 2 сентября – все дети придут в школу согласно расписанию.