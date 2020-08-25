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Мэр Уфы назвал дату включения отопления и поручил дать горячую воду во всех жилых домах

Градоначальник обратился к ресурсоснабжающим организациям
Владислав КазанцевВладиславКазанцев
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Отопление планируется включать уже с 15 сентября

Отопление планируется включать уже с 15 сентября

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мэр Уфы Ульфат Мустафин заявил, что город должен быть готов к подаче отопления 15 сентября. Он обратился с соответствующим поручением к ресурсоснабжающим организациям на оперативном совещании 25 августа.

«В первую очередь отопление будем подавать в социальные учреждения. Все зависит и от погодных условий», – сказал глава администрации. Раньше срока тепло также получат жилые дома, в которых находятся медицинские учреждения.

Отдельно Мустафин остановился на теме водоснабжения. Он поручил «усилить работу», чтобы к 1 сентября во всех жилых домах и школах была горячая вода.