В Уфе до середины сентября частично перекрыли движение по бульвару Хадии Давлетшиной

фото: 2гис

В Уфе из-за реконструкции улицы Комсомольской с 25 августа до 15 сентября текущего года будет закрыто движение транспорта по бульвару Хадии Давлетшиной. Ограничения введены на двух полосах проезжей части на участке от дома №19 по улице 8 Марта до дома №16 по Хадии Давлетшиной. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Власти башкирской столицы просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут. В мэрии также напомнили, что реконструкция улицы Комсомольской завершится только в конце 2021 года.