В Уфе за неделю ОРВИ заболели 4,4 тысячи человек

За минувшую неделю ОРВИ в Уфе подхватили 4,4 тысячи человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе за прошедшую неделю респираторную инфекцию подхватили 4400 человек. Об этом на оперативном совещании в городской администрации 25 августа сообщила замначальника Управления Роспотребнадзора Галина Пермина.

«25% среди заболевших – это дети до 14 лет», – отметила специалист в своем докладе.

Как пояснила Пермина, такая картина по ОРВИ традиционная для начала эпидемиологического сезона. Она также добавила, что в республику завезена первая партия прививок против гриппа, и вакцинация населения уже начинается.