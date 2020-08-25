В Башкирии водитель скончался спустя почти месяц после ДТП

фото: ГИБДД РБ

В Башкирии скончался 60-летний житель Учалинского района, который 30 июля попал в ДТП. Об этом сообщили в региональный Госавтоинспекции.

Пожилой мужчина умер в больнице накануне днем. Смертельными оказались травмы, полученные им в аварии почти месяц назад. Инцидент произошел ранним утром 30 июля. Тогда погибший на третьем километре трассы Рысаево-Калканово не справился с управлением за рулем Opel Astra и вылетел на ней в кювет с последующим опрокидыванием. После ДТП он был госпитализирован. В ходе разбирательства сотрудники дорожной полиции выяснили, что у него не было водительских прав.

За 24 августа на территории республики зафиксировано 12 аварий, в которых 12 человек получили травмы.