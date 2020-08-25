В уфимской квартире в ванной нашли окровавленный женский труп

Мужчина ударил супругу ножом в сердце и печень Фото: "КП" Архив

В минувший четверг, 20 августа, в одной из квартир в Уфе обнаружили труп 49-летней женщины с ножевым ранением живота. Как рассказал собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, несчастная лежала в луже крови в собственной ванной, а в квартире были разбросаны пустые бутылки из-под алкоголя и окровавленный кухонный нож.

Гадать долго следователям, кто же убил женщину, не пришлось: через пару дней правоохранители задержали ее 50-летнего супруга, работающего оператором на местном производстве. Мужчина долго не отпирался и признался, что изрядно выпил, поссорился с женой, после чего, рассвирепев, ударил ее ножом в сердце и печень. Позже, испугавшись содеянного, уфимец скрылся из квартиры, оставив супругу истекать кровью в ванной.

- Мужчине предъявили обвинение в убийстве. Сейчас он арестован и находится в следственном изоляторе. Расследование уголовного дела продолжается, - добавил собеседник «Комсомолки».