В Башкирии учеников начальных классов обеспечат бесплатным горячим питанием

Ранее на бесплатное питание в школе могли рассчитывать только многодетные малоимущие семьи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Совсем скоро тысячи школьников отправятся в школу, а в этом году учеников младших классов ждет приятный сюрприз. Теперь ученики начальной школы будут обеспечены бесплатным горячим питанием в школьных столовых, об этом сообщил во время очередного оперативного совещания председатель Госкомитета Башкирии по торговле Алексей Гусев. По словам чиновника, в эксперименте участвуют все 1934 школы республики без исключения.

Проект будет реализован на условиях софинансирования. Так, в течение трех лет республика получит бюджетную субсидию в размере 4,55 млрд рублей, причем 778,1 млн поступят в бюджет республики уже в этом году. 165 миллионов власти региона выделили на ремонт школьных столовых и пищеблоков, закупку оборудования. А еще 52,4 млн рублей выделят на организацию питания в малокомплектных школах. При этом качество продуктов и блюд будет находиться на постоянном строгом контроле Госкомторговли Башкирии.