В Уфе школьниц застали за взрослым занятием на лавке у подъезда

фото: соцсети

На лавке у подъезда жилого дома в Уфе засняли школьниц, распивающих пиво. На фотографиях видно, как на скамейке сидят три девочки, и одна из них пьет алкогольный напиток прямо из баллона. Снимки были опубликованы в городских пабликах в социальных сетях 23 августа. Пост с ними набрал более ста комментариев.

Любопытно, но большинство пользователей обрушились с критикой не столько на малолетних любительниц пива, сколько на автора фотографий.

«Они украли что-то, убили кого-то или оскорбили? Разбросали мусор? Все в порядке – пусть сидят, никому не мешают. А вы не смотрите, если не нравится», – гласит самый «залайканный» комментарий под публикацией.