В Башкирии 17-летний подросток пришел в гости и зарезал хозяина дома

СК возбудил в отношении юноши уголовное дело по двум статьям

В Белорецком районе Башкирии 17-летний подросток пришел в гости к знакомым и набросился на них с ножом. Хозяин дома погиб на месте, его сожительница в больнице. Против молодого человека возбуждено уголовное дело по двум статьям – убийство и покушение на убийство. Подробности преступления раскрыли в СК республики.

22 августа текущего года в следственный отдел поступило сообщение об обнаружении тела 50-летнего мужчины в частном доме села Азнагулово. Оттуда же была госпитализирована 46-летняя женщина с ножевым ранением. Прибывшие на место правоохранители оперативно вычислили подозреваемого и восстановили цепочку событий, которые привели к убийству.

Главным подозреваемым оказался 17-летний парень. За несколько часов до происшествия он распивал спиртное с потерпевшими у них дома. Во время застолья между ним и хозяином жилища возник словесный конфликт, переросший в потасовку. Юноша схватил нож и ударил им мужчину и его сожительницу.

«С целью скрыть следы преступления, подозреваемый вложил орудие убийства в руку потерпевшему мужчине, после чего сообщил их соседу, что обнаружил тела потерпевших, а затем скрылся. Сосед вызвал скорую помощь и сотрудников полиции. От полученных ранений хозяин дома скончался на месте, его сожительницу удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи», – передали в СК.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия. Подростку предъявлено обвинение. Суд заключил его под стражу.