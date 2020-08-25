Прокуратура Башкирии обнаружила 34 опасных аттракциона

Далеко не в каждом случае владельцы аттракционов относятся ответственно к вопросу их безопасной эксплуатации Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирии из 351 сертифицированного аттракциона 34 оказались опасными для граждан. Такие данные после массовых проверок развлекательных комплексов и парков привела прокуратура. В надзорном ведомстве выяснили, что далеко не в каждом случае владельцы аттракционов относятся ответственно к вопросу их безопасной эксплуатации. Правоохранители привели несколько случаев, когда развлекательные сооружения стали или могли стать причинами внештатных ситуаций.

– в городе Туймазы двое детей 7 и 12 лет поднялись на высотный аттракцион «Веревочный парк» и не смогли самостоятельно оттуда спуститься. Эвакуировать их смог только местный поисково-спасательный отряд;

– в городе Октябрьском дети имели свободный доступ к промышленным вентиляторам батутов;

– колесо обозрения в Кировском районе Уфы работало без разработки плана по эвакуации пассажиров с большой высоты;

– в городе Кумертау и Абзелиловском районе у предпринимателей не было разрешительных документов на аттракционы.

По результатам проверок прокуратуры в 2020 году в адрес ИП и юрлиц было внесено 35 представлений об устранении нарушений, возбуждено шесть административных дел и предостережено одно лицо.